Јак земљотрес у Јапану, регистрован цунами (ФОТО/ВИДЕО)

Земљотрес се догодио на око 85 километара сјевероисточно од града Нигата.

Портпарол јапанске Владе Јошихиде Суга саопштио је да јапанске власти провјеравају да ли је било погинулих или повријеђених у земљотресу.

Он је рекао да постоји могућност да се наставе јачи потреси и позвао становништво да прати обавјештења локалних власти о евакуацији, као и вијести на телевизији и радио-станицама.

City of Murakami (pop. 60,000) in Niigata Pref. may be among hardest hit. Phone lines to city government, police and fire departments are knocked out, according to @nhk_news . #Japan #quake pic.twitter.com/HjncA5JYl3

Епицентар земљотреса био је у округу Јамагата, преноси Кјодо.

Big #earthquake in Niigata Prefecture just now. My place is still shaking as I type this down on the edge of Tokyo. An upper 6 on the Japanese scale which max is 7. Scary stuff. Probably some damage somewhere. Loong shake too. #Japan #earthquakejapan pic.twitter.com/bvNogFg8cw