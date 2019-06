Србија и Српска заједно о обезбјеђењу квалитета и признавању акредитација (ФОТО)

Споразум се заснива на Споразуму о специјалним и паралелним везама Српске и Србије, а даје могућност међусобног признања статуса акредитованих високошколских установа и студијских програма. У Српској и Србији статус акредитованих високошколских установа биће међусобно признаван.

- Не по аутоматизму, већ по захтјеву, односно сходно заједничким регистрима и евиденцијама. Ако, на примјер, Агенција за акредитацију високошколских установа Српске изда рјешење да је једна републичка високошколска установа акредитована, скупа са студијским програмима, онда ће се тај статус признати и у Србији и обрнуто - истакао је Рајчевић.

Шарчевић је нагласио да ће на добитку највише бити студенти.

- Потписивање споразума требало би да допринесе да агенције за акредитацију високошколских установа Српске и Србије сарађују на плану утврђивања стандарда и квалитета у тој области образовања и на добробит студената. Образовање треба да повезује нације, а поготово оне које имају исто писмо, језик и културу - поручио је Шарчевић.

Овим ће, поручује Рајчевић, бити премоштен и период до формирања новог Савјета министара у којем ће се рјешавати и одбијање Агенције за развој високог образовања БиХ да два јавна универзитета из Српске упише у Регистар акредитованих високошколских установа у БиХ.

- Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета БиХ нема пуни капацитет да функционише према прописаним надлежностима. Према информацијама које ја имам, предсједник Управног одбора Агенције поднио је оставку и агенција нема капацитет да функиционише - додао је Рајчевић.

За потписивање споразума захвалио је српском колеги Младену Шарчевићу и предсједнику Србије Александру Вучићу, те предсједавајућем Предсједништва БиХ Милораду Додику који су препознали важност овог проблема.

Minister @rsrdjan and the Minister of Education, Science and Technological Development of Republic of Serbia Mladen Šarčević signed the Agreement on joint activities in the field of quality assurance and recognition of accreditations in higher education. pic.twitter.com/XwPxYgGINi