Меркелова се због дехидрације тресла уочи састанка са Зеленским (ВИДЕО)

Меркелова је стајала поред Зеленског на сунцу док је војни бенд свирао химне Њемачке и Украјине, када је почела да се тресе.

Међутим, како наводи АП, након интонирања химни, Меркелова је дјеловала боље, а потом је брзо прошла црвеним тепихом са Зеленским и ушла у зграду у којој се налази њена канцеларија.

Прије уласка је застала да поздрави војни бенд. Канцеларка је на конференцији за новинаре рекла да је добро.

