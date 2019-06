Пронађено тијело мађионичара, покушао да изведе Худинијев трик (ВИДЕО)

Чанчал Лахири (42), познат по свом умјетничком имену Мандрејк, нестао је у недјељу око поднева када је скочио везаних руку и ногу у ријеку Хугли у Индији. Његово тијело било је увезано ланцима, које је држало шест катанаца.

Лахиријева намјера је била да се, у Худинијевом стилу, ослободи ланаца и доплива од обале.

Он је, према писању Гардијана, окупљеној публици, прије спуштања у воду, рекао:

- Ако будем могао да се ослободим - то ће бити магија. А ако не будем - то ће бити трагедија.

И даље везано челичним ланцима његово тијело је испливало на обалу ријеке на километар удаљености од мјеста на којем је почео са извођењем трика.

Гледаоци који су се окупили како би га бодрили одмах су обавијестили полицију пошто Мандрејк није изронио и започета је потрага.

Ово није први пут да је Мандрејк покушао да изведе трик под водом. Први пут се везан спустио у ријеку у стакленој кутији прије 20 година. Тада је трик извео успјешно.

Један посматрач рекао је да је и тада гледао Мандрејка и да је и овог пута мислио да ће успјети.

- Нисам ни мислио да овај пут неће изаћи из воде - рекао је он.

