20/06/2019

Данас потписивање уговора за градњу највећег моста на Коридору 5Ц

Уговор ће у Мостару бити потписан између Аутоцеста Федерације Босне и Херцеговине и компанија China State Construction Engineering Corporation Ltd., AzVirt L.L.C, Sinohydro Corporation Ltd. i PowerChina RoadBridge Group Co. Ltd.