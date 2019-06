У сусрет НБА драфту – Јокић и реклама за тортиље (ВИДЕО)

Добро је познато да комесар лиге објави тридесет пикова и да се са њима рукује на бини, а да се потом наредних тридесет изаберу док иду рекламе.

Српски кошаркаш биран је с 41. мјеста и у том тренутку ишла је реклама за "Тацо Белл" тортиље. Појавило се име Николе Јокића и грб Нагетса који ознавача да су га они "покупили" на драфту.

Ова реклама постала је позната послије неколико година, јер је Јокић постао суперстар, и сада вас још једном подсјећамо на њу.

The #NBA Draftis tonight so – Here is your yearly reminder that #Nuggets superstar and First Team All-NBA Center, Nikola Jokic, was selected during a Taco Bell commercial. #NBA #NBATwitter #MileHighBasketball #ThrowbackThursday pic.twitter.com/0K688lXZIL

Денвер није знао шта да очекује од Јокића, али су препознали нешто што друге франшизе нису и у наредним годинама то ће им се дебело исплатити.

Центар репрезентације Србије сада спада међу најбоље центре на свијету, претходне сезоне изабран је у "Алл НБА" први тим и током већег дијела године играо је на МВП нивоу.

Нагетсе је водио до полуфинала Западне конференције, гдеј је екипа Мајка Мелоуна заустављена у седмом мечу од Портланд Трејлблејзерса.

НБА драфт је веома важан за све екипе и пикови се цијене више него што можете да замислите. Прави примјер за то је Јокић, који је биран тек с 41. мјеста, а сада је НБА звезда.

Draft night is full of surprising gems



Nikola Jokic was the 41st pick in 2014, made All NBA First Team



2x-Finals MVP Kawhi was traded on draft night by the Pacers



The MVP race is between a No. 3 (Harden), No. 10 (PG) and No. 15 (Giannis) pick pic.twitter.com/hxe6040J2l