Ђокић са руководством Јелшинграда у Бањалуци

Министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић разговараће данас у Бањалуци са руководством привредног друштва Јелшинград ливар - ливница челика о актуелним питањима која се тичу пословања овог предузећа.

Састанак ће почети у 11.00 часова у просторијама предузећа Јелшинград ливар - ливница челика, након чега је планиран обилазак производних погона овог привредног друштва.

Сниматељима и фото-репортерима ће бити омогућено снимање кадрова на почетку састанка и током обиласка производних погона, након чега су предвиђене изјаве за новинаре.