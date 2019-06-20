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21/06/2019 |  07:55 ⇒ 08:20 | Извор: СРНА

Ђокић са руководством Јелшинграда у Бањалуци

Министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић разговараће данас у Бањалуци са руководством привредног друштва Јелшинград ливар - ливница челика о актуелним питањима која се тичу пословања овог предузећа.
Петар Ђокић - Фото: РТРС
Петар ЂокићФото: РТРС

Састанак ће почети у 11.00 часова у просторијама предузећа Јелшинград ливар - ливница челика, након чега је планиран обилазак производних погона овог привредног друштва.

Сниматељима и фото-репортерима ће бити омогућено снимање кадрова на почетку састанка и током обиласка производних погона, након чега су предвиђене изјаве за новинаре.