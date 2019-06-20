Сунчано и топло, могући локални пљускови

У Републици Српској и Федерацију БиХ данас се очекује сунчано вријеме уз умјерен пораст облачности послије подне, те су могући локални пљускови и грмљавина.

Јутро ће бити ведро и сунчано, са локално мало облака и температуром ваздуха од 14 до 18, на југу до 20 степени Целзијусових, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Током дана и послије подне биће сунчано, док су у источним, централним крајевима и на југу могући пљускови са грмљавином.

Највиша дневна температура ваздуха износиће од 29 до 34 степена Целзијусова.