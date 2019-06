Објављене фотографије обореног америчког дрона: "Доказ да је летио изнад Ирана" (ФОТО)

Амирали Хаџизадех, који се налази на челу ваздухопловне дивизије иранске Револуционарне гарде, рекао је да су извучени дијелови доказ да је амерички дрон био изнад територије Ирана када га је Гарда оборила, пренио је Ројтерс.

Хаџизадех је рекао да ће данас касније рећи нешто више о остацима.

#Iran releases first photos of debris of US #GlobalHawk #RQ4 spy drone shot down by Iranian missile over its airspace in #seaofoman. pic.twitter.com/nnEjyDX2KG