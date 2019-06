Ђавољи нос: Најопаснија вожња возом на свијету (ФОТО/ВИДЕО)

Еквадорски жељезнички систем је стварно чудесан. У овој јужноамеричкој земљи пруга је спојила главни град Qуито с Гуанyагуилом прије више од вијекова, а изграђена је примитивном технологијом.

Ријеч је о врло запањујућем подухвату јер жељезница пролази кроз врло захтјеван терен, односно кроз брдовите гудуре, бијесне рјечне брзаце и густу шумску вегетацију.

Најимпресивнији је ипак дио назван Nariz del Diablo или Ђавољи нос који обухвата жељезничку дионицу која пролази кроз стјеновите падине Анда између станица Алауси и Сибамбе, а на тренутке се издиже на 800 метара надморске висине.

Име је добио јер је током градње на овом опасном терену живот изгубило више од двије хиљаде особа због посљедица честе сеизмичке активности, жуте грознице, напада дивљих животиња и других несретних случајева.

Иначе, ову опасну дионицу градили су затвореници осуђени на доживотну затворску казну – махом Јамајканци и Порториканци којима је по успјешном завршетку радова обећано помиловање.

Ђавољи нос је одувијек био најпопуларнији дио цијелог еквадорског жељезничког систем У деведесетим годинама прошлог вијека, кад је добар дио инфраструктуре почео пропадати и затварати се, једино је Нариз дел Диабло остао у функцији.

За то су заслужни туристи, који су долазили у Еквадор из цијелог свијета како би се њиме возили па су локалне власти увијек улагале новац за обнављање и рестаурацију. Некада се чак допуштала вожња на крову жељезнице, али након несретне смрти једне особе забрањена је ова пракса.

Упркос својој застрашујућој позицији на планини, вожња овом жељезницом је међу локалним становништвом нормална појава.

Another eventful day in the books! We left our hotel at 5 AM to ride a train to la nariz del diablo, toured Inca ruins, and watched/ participated in native dancing. pic.twitter.com/LKC9zkQg6X