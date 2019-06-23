Бихаћ: Просвјетари заказали протест

Синдикати предшколског, основног и средњег образовања и васпитања Унско-санског кантона заказали су за данас протестни скуп упозорења на Градском тргу у Бихаћу.

Представници синдиката незадовољни су економско-социјалним статусом свог чланства због селективне примјене педагошких стандарда и њиховог кршења од ресорног министарства приликом пројекције броја одјељења, непоштовања колективног уговора, као и доношења правилника о технолошком вишку без уважавања ставова чланова репрезентативних синдиката и сагласности синдиката.

Синдикати ће изразити незадовољство и због неуважавања репрезентативних синдиката као социјалног партнера, кршења договора у вези са минулим радом, правилником о напредовању, педагошким стандардима, те због неиспуњавања синдикалних захтјева о исплати дуговања.

Федерални медији пренијели су раније да се у Унско-санском кантону од школске 2019/2020. године затвара чак 39 основних школа, углавном подручних, због чега ће без посла остати 229 учитеља и наставника.

Ову информацију утврдила је комисија при Министарству образовања кантоналне Владе.