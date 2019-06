Космонаути слетјели на земљу након седам мјесеци путовања свемиром (ВИДЕО)

Након слијетања, спасиоци су отворили поклопац летјелице и једног по једног члана посаде извукли. Они су накратко сједели на столицама како би се навикли на Земљину гравитацију, а затим су однијети у санитетски шатор, како би скинули скафандере.

Како је саопштено, чланови посаде ће касније бити превезени хеликоптером у Караганду, одакле ће Кононенко авионом подмосковског Центра за припрему космонаута бити превезен на аеродром Чкаловски, а Сен Жак и Маклејнова авионом НАСА у амерички град Хјустон, како би се подвргли рехабилитацији послије лета.

Како је саопштила НАСА, приликом враћања посаде на Земљу погонским системом "Сојуза МС-11" десила се ванредна ситуација. Наиме, отказао је главни колектор погонског система свемирског брода. Међутим, то није утицало на приземљивање из орбите.

Кононенко, Сен Жак и Маклејнова провели су на Међународној свемирској станици седам мјесеци.Током лета на станици користили су беспилотну летјелицу "Кру драгон", теретне свемирске летјелице "Прогрес МС-11", Сигнус и "Драгон", а пет пута су излазили у отворени свемир. Са Међународне свемирске станице помоћу манипулатора лансирани су мали сателити, а помоћу погонских система теретних свемирских летјелица "Прогрес" повећана је висина орбите станице.

Тренутно се на Међународној свемирској станици налазе Рус Алексеј Овчин и Американци Ник Хејг и Кристина Кук.

This marks the end of @AstroAnnimal's first spaceflight. She was selected as a member of @NASA_Astronauts in 2013. Get to know her beyond the spacesuit: https://t.co/AfRc9hYnIy pic.twitter.com/pJNEwbJPZ1