Смаилагић одушевио на представљању у Голден Стејту (ВИДЕО)

Младић рођен 2000. године је изабран на недавном драфту, а претходне сезоне је играо на филијалу Вориорса у развојној лиги.

Смаилагић је у свом дебитантском наступу на америчком континенту носио број девет на дресу, али је морао да изабере други, пошто је у Вориорсима тај број резервисан за ветерана Андреа Игуадалу.

Turn the 9 upside down, it's a 6 now.



Alen Smailagic on how he chose his new number pic.twitter.com/KaY1Un2fct