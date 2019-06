Невријеме на југу Србије (ВИДЕО) 

У Прокупљу је снимљен видео-снимак на коме су тамни облаци који су се надвили над градом.

РХМЗ Србије најавио је у уторак нестабилно вријеме, на југозападу, југу и истоку са изолованом појавом обилних пљускова са грмљавином и краткотрајним градом. У овим деловима упаљен је наранџасти метеоаларм.

Сјевернији дијелови "обојени" су у жуто, преноси Б 92.

Опет се саставили небо и земља.

