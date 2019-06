Ђоковић добио први меч на трави, спреман је за Вимблдон (ВИДЕО)

Након пораза у полуфиналу Ролан Гароса, свјетски број један је двије седмице провео у Београду гдје се одмарао са породицом и одржавао своју форму.

Припреме је наставио на чувеном егзибиционом турниру "Будлс", на коме је иначе остварио и прву овогодишњу побједу на трави над чилеанским тенисером Кристијаном Гарином и то са 2-0, по сетовима 6:2, 6:4.

Након меча Новак Ђоковић се нашалио са публиком да неће, као што је урадио 2014. заједно са Бугарином Григором Димитровим да пред окупљеним народом одигра стриптиз пошто је ипак сада отац два дјетета и супруг.

“Believe in your dreams, have passion, and work hard for it, and be grateful & respectful towards your path” - Djokovic

I definitely can listen to him all day! #Nolefam pic.twitter.com/zNNcytFoy9