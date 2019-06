Слика која поручује – Митровић остаје у Фуламу (ФОТО)

Стрелац 11 голова у елитном такмичењу је одмах по испадању Фулама "виђен" у неком другог клубу.

Спекулисало се о интересовању Кристал Паласа, Евертона, Бајера и Галатасараја, али по свему судећи он ће остати на Крејвен Котиџу.

Наиме, Митровић је дио Фуламове кампање промоције дресова за наредну сезону, као главни "модел" за бијели дрес за мечеве на домаћем терену.

Митровић са Фуламом има уговор до јуна 2023. године.

