Преминуо глумац Били Драго

Овај глумац ће остати познат по својој улози Франка Нитија, једног од сљедбеника Ала Капонеа, у филму "Недодирљиви" из 1987. године. Када су у питању ТВ серије, играо је демона Барбаса у неколико епизода "Зачарани", а такође се појавио и у телевизијском хиту "Досијеи Икс".

Појавивши се у више од 100 филмова, имао је улоге и у три филма Чака Нориса, укључујући "Инвазију У.С.А.", "Херој и терор" и "Делта одред 2: Колумбијска веза", гдје је играо краља наркотика Рамона Коту.

Драго се такође појавио и у музичком споту "You Rock My World" Мајкла Џексона 2001. године те као мистериозни странац у пјесми "Silent Running (on Dangerous Ground)" групе Mike and the Mechanics.