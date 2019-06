Партизан није добио позив Евролиге – "вајлд-кард" отишао у руке Зенита

Тако ће се продужити одсуство "црно-бијелих" из елитног такмичења у којем нису наступали од сезоне 2013/2014.

Партизан је био у ужој конкуренцији за последњи "вајлд-кард", али је он отишао у руке финансијски моћнијем руском Зениту.

Велики адут тима из Санкт Петербурга је и наводни план компаније "Гаспром" да уђе у спонзорски пул Евролиге.

Тако ће Русија са три представника бити друга најбројнија нација у ЕЛ, послије Шпаније која има четири клуба.

ECA Board approves proposed team list for 2019-20,



The proposed 18th team for the upcoming season is @zenitbasket.



https://t.co/IPyhV8kub6 pic.twitter.com/L94SbJcTJm