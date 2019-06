Путин и Трамп разговарали о Ирану, Сирији, Венецуели и Украјини (ВИДЕО)

Састанак је трајао скоро сат и по времена, иако је раније најављено да ће трајати само сат.

Бијела кућа је саопштила да су Путин и Трамп разматрали питања Ирана, Сирије, Венецуеле и Украјине.

President @realDonaldTrump just concluded his meeting with President Putin. They both agreed that improved relations was in each countries’ mutual interest and the interest of the world. They also discussed the situations in Iran, Syria, Venezuela, and Ukraine.