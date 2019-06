Ђоковић креће од Колшрајбера, не може на Надала и Федерера прије финала

Ђоковић је надиграо Нијемца 6:3, 6:0 у осмини финала Мастерса у Риму прије неколико недјеља, а прије тога и у Монаку 6:3, 4:6, 6:4, док га је Колшрајбер савладао у Индијан Велсу 6:4, 6:4.

Србин се налази у супротној половини "костура" на Вимблдону од Рафаела Надала и Роџера Федерера.

Our defending singles champion @DjokerNole will open his 2019 campaign against @Kohlscribbler #Wimbledon pic.twitter.com/4G01ZyUcIx