Сусрет Трампа и Кима у демилитаризованој зони Корејског полуострва (ФОТО/ВИДЕО)

Трамп је први амерички предсједник који је крочио на тло Сјеверне Кореје.

Амерички предсједник је нагласио да је кратка посјета Сјеверној Кореји била "велика част".

Предсједници Сједињених Америчких Држава и Јужне Кореје Доналд Трамп и Мун Џае Ин стигли су раније у демилитаризовану зону која раздваја Јужну и Сјеверну Кореју гдје су посјетили осматрачки пункт, преноси телевизија YTN.

Трамп се попео на осматрачницу у пратњи јужнокорејског колеге, гдје су му амерички војници објаснили шта види показујући на страну сјевернокорејске територије.

- Ситуација је била веома опасна, а након нашег самита (са Ким Џонг Уном) опасност је прошла - коментарисао је Трамп тренутне разговоре са Сјеверном Корејом.

BREAKING: @NBCNews Special Report: President Trump to meet Kim Jong Un at the DMZ. https://t.co/FtT6leBRIX https://t.co/65Kq1Lh7RK

Након осматрачнице Трамп ће отићи на преговарачко мјесто Панмунџом гдје ће се састати са лидером Сјеверне Кореје Ким Џонг Уном.

Амерички предсједник слетио је раније данас у демилитаризовану зону која раздваја Јужну и Сјеверну Кореју, како би се састао са лидером Сјеверне Кореје Ким Џонг Уном.

Трампу је ово прва посјета демилитаризованој зони.

President Trump, with Kim Jong Un, becomes first US president to step into North Korea pic.twitter.com/Xw1oUaFxym