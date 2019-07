Драма у ваздуху: Авион пун путника кружио изнад Тел Авива (ВИДЕО)

У извјештајима се наводи да је слијатње обављено на аеродорму недалеко од Тел Авива, гдје је у приправности било више од 100 возила службе Хитне помоћи.

На аеродрому је била проглашена узбуна трећег нивоа.

Најмање један пнеуматик авиона у власништву компаније "Електра ер" експлодирао је приликом полијетања из Келна, у Њемачкој.

Авион је кружио изнад Средоземног мора да би потрошио гориво и смањио тежину прије слијетања.

Tel Aviv: Emergency services are on high alert as a flight with 152 passengers onboard from Cologne, Germany is expected to land shortly in Ben Gurion Airport with severe landing gear damage. pic.twitter.com/t84BlYyeSZ