Хонг Конг: Демонстранти упали у парламент, растјерала их полиција (ФОТО/ВИДЕО)

Велики број полицајаца полако је заузимао положаје изван зграде око поноћи по локалном времену, три часа након што су демонстранти насилно ушли у зграду.

Демонстранти су разбили стаклена врата, склонили металне шипке и исписивали графите на зидовима зграде у знак протеста због допуна закона којима се омогућује изручење осумњичених из Хонг Конга у остали дио Кине, као и у Тајван и Макау.

Након што су полицајци употријебили сузавац, демонстранти су се разбјежали, а унутар зграде затечени су само новинари, јавио је АП.

Раније је градска администрација Хонг Конга, први пут у историји града, одлучила да објави црвени ниво опасности, док су посјетиоци и радници скупштине морали да се евакуишу.

Како се наводи, протести су постали изразито агресивни, јер су демонстранти ударали по непробојном стаклу металним шипкама, цијевима и другим предметима како би упали у зграду.

Грађани Хонг Конга су се масовно побунили против усвајања закона о изручењу осумњичених особа Кини, након чега је предсједница Владе Кери Лам суспендовала приједлог закона и извинила се грађанима.

#UPDATE Anti-government protesters try to ram their way into Hong Kong's parliament, battling police armed with pepper spray, in angry scenes that ramped up tensions in the international financial hub, which has been shaken by historic demonstrations https://t.co/V2u8PnJaQ9 pic.twitter.com/mOSzDpti4N