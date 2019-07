Инцидент на сједници Европског парламента (ВИДЕО)

Протестовало и због одлуке да се каталонском сепаратисти Карлесу Пуђдемону не дозволи да заузме своје мјесто, али и поводом случаја њемачког капетана брода Кароле Ракете, која је притворена у Италији због спора у вези са мигрантским правима.

Послије тога, сједница је настављена.

Спутњик преноси да ове сцене илуструју опште расположење у Бриселу ових дана.

Истовремено, лидери ЕУ окупили су се како би наставили преговоре о именовањима за водеће позиције институција овог блока.

Трећи дан заредом ЕУ лидери покушаће да дођу до компромиса о будућем предсједнику Европске комисије. Бирају се и предсједник Европског савјета, шеф дипломатије и предсједник Европске централне банке.

Најављено је и да ће, уколико буде потребе, разговори бити продужени и током радног ручка.

Именовање социјалисте Франса Тимерманса из Холандије за предсједника Европске комисије може бити одбачено и само на основу тога што је он "човјек Џорџа Сороша", али главни разлог зашто га Вишеградска група не подржава је то што је он "идеолошки борац и против је свакога ко има другачији поглед да свијет", рекао је раније мађарски премијер Виктор Орбан.

