Тим елиминисан у првом колу Вимблдона! (ВИДЕО)

Тим, који је са великим амбицијама дошао у Лондон, изгубио је послије два и по сата борбе од искусног Кверија – 6:7 (4), 7:6 (1), 6:3, 6:0.

Аустријанац се придружио Александру Звереву и Стефонсу Циципасу, који су такође били пројектовани да стигну до завршнице турнира, али су испали на старту.

Двадесетчетворогодишњи тенисер добро је кренуо меч и послије 49 минута игре водио је са 1-0 у сетовима. Током другог периода игре наставио је са добрим ударцима, међутим крајем сета је ментално попустио.

The No.5 seed goes out…



2017 semi-finalist Sam Querrey defeats Dominic Thiem in the first round at #Wimbledon 6-7(4) 7-6(1), 6-3, 6-0 pic.twitter.com/FieveEd767