Кербер сигурна на старту, Кирјос бољи од Томпсона (ВИДЕО)

Пета тенисерка свијета побиједила је послије сат и 22 минута. Она је седам пута одузела сервис Марији, која је направила четири брејка.

Кербер ће у другом колу играти против Американке Лорен Дејвис, која је побиједила Украјинку Катарину Козлову са 6:3, 6:2.

The perfect start to her title defence…



Last year’s champion @AngeliqueKerber beats Tatjana Maria in straight sets to secure her spot in the second round#Wimbledon pic.twitter.com/ekmbCH1eCf