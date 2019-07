Федерер очајно кренуо, па експресном игром дошао до другог кола (ВИДЕО)

Швајцарцу је за тријумф било потребно сат и 50 минута игре – 3:6, 6:1, 6:2, 6:2.

Федерер, други носилац у Лондону, веома лоше је отворио меч, што је 86. тенисер свијета успио да искористи.

Јужноафриканац изненадио је игром Швајцарца и резултатом 6:3 дошао је до првог сета.

The pursuit of nine begins...



Bidding to become the second player in history to win nine #Wimbledon titles, @rogerfederer books his ticket into the second round by beating Lloyd Harris pic.twitter.com/RzAJ5MYGfJ