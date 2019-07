Више од 240 отрованих након доручка код Имелде Маркос (ФОТО)

Званичник локалних амбулантних служби рекао је да је најмање 244 особе примљено у болнице са симптомима повраћања или вртоглавице неколико часова након што су јели пилећи паприкаш са јајима и рижом и пили воду у спортском центру у предграђу Пасиг.

Администрација за храну и лијекове узела је узорке хране како би провјерила да ли је то узрок тровања.

Син Имелде Маркос, Бонгбонг, упутио је извињење и обећао помоћ сваком обољелом.

Имелди Маркос је у мају истекао посланички мандат у Представничком дому и јуче је прослављала рођендан. Њена кћерка Име добила је посланичко мјесто у Сенату на изборима одржаним 13. маја.

Њен супруг Фердинанд Маркос свргнут је са власти "народном побуном" 1986. године усљед оптужби за корупцију, што она негира. Маркос је преминуо на Хавајима 1989. године.

Eight PRC ambulances responded to an alleged food poisoning in a private celebration at the Ynares Sports Complex at 11:20 this high noon, July 3. According to reports, an estimated 2,000 participants were present in which at least 137 individuals suffered vomiting and dizziness. pic.twitter.com/cgsuj2iySr