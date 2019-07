Полуфинале СП за жене између Енглеске и САД најгледанији ТВ програм у 2019. (ВИДЕО)

Сваки енглески навијач синоћ је доживио дежа ви гледајући њихов тим у полуфиналу Свјетског првенства другу годину узастопно, а већина је и гледала сусрет.

Наиме, утакмицу је посматрало невјероватних 11,7 милиона гледалаца на врхунцу преноса. Публика је уједно срушила рекорд за најгледанију женску фудбалску утакмицу.

Енглеска је неколико пута обарала рекорд током овог Свјетског првенства.

Прву утакмицу Енглескиња на првенству против Шкотске гледало је 6,1 милион, осмину финала против Камеруна 6,9 милиона, а побједу у четвртфиналу против Норвешке (3:0) привукла је 7,6 милиона гледалаца.

Фудбалски савез Енглеске се нада да ће телевизијске гледаоце успјети довести и на трибине, а први тест након Свјетског првенства биће дуел против Њемачке на Вемблију.

