Џин из Америке елиминисао Вавринку са Вимблдона!

Опелка је дошао до побједе послије три часа и 16 минута борбе – 7:5, 3:6, 6:4, 4:6, 8:6.

21-годишњи Американац је остварио своју другу побједу на Вимблдону у каријери, послије тријумфа над Њемцем Седриком Марселом Штебеом у првом колу (3-0).

Послије веома мирних десет гемова у првом сету дошло је до пада у Стеновој игри, који је изгубио четири поена у свом шестом сервис гему, након што је у претходних пет гемова изгубио укупно три.

Marathon men.@ReillyOpelka reaches the third round of a Grand Slam for the first time on his #Wimbledon debut after an epic five-set duel against Stan Wawrinka#Wimbledon pic.twitter.com/hiByieuxBd