Тинејџерка Коко Гоф одличном игром до трећег кола (ВИДЕО)

Гоф, која је 313. тенисерка свијета, у наредној фази играће против Полоне Херцог, која је била боља од Медисон Киз.

Млада Американка одиграла је још један сјајан меч и послије Венус Вилијамс, елиминисала је и искусну Рибарикову, која је дупло старија од ње.

The journey continues…



15-year-old @CocoGauff beats former #Wimbledon semi-finalist Magdalena Rybarikova in straight sets to book her place in the third round pic.twitter.com/60juztgXej