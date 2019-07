Потез дана Кудли, али меч Новаку (ВИДЕО)

Ђоковић је имао преденост од 1-0 у сетовима, 5:2 у другом и 30:0, када су он и Денис одиграли узбудљив поен.

Новак је одсервирао, потом су размјенило неколико добрих удараца, да би Кудла одиграо крос преко мреже.

Новак је све то стигао, а онда такозваним "твинером", узвратио крос ударцем када је лоптица завршила на самој линији.

Novak Djokovic may have won the match...



...but Denis Kudla won the point of the tournament so far!



