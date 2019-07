Федерер лако до трећег кола (ФОТО/ВИДЕО)

Федерер је савладао британског тенисера Џеја Кларка за нешто више од једног и по сата игре – 6:1, 7:6(3), 6:2.

Први сет је завршен убједљивије него што је требало у корист Швајцарца, с обзиром да је Кларк претрпио два брејка када је имао 40:0 и 40:15, а није ни искористио двије брејк лопте.

У другом сету виђен је обрачун добрих сервиса, па се дошло до тај-брејка. Млади Британац је први напао и направио мини брејк, али је Роџер затим освојио 6/7 поена.

Federer marches on...@rogerfederer equals Jimmy Connors’ Open era record of 17 third round appearances in the men’s singles at #Wimbledon pic.twitter.com/9gaOJRFwUq