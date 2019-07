Берлин: Стотине ватрогасаца у борби са ватреном стихијом (ФОТО/ВИДЕО)

Како преносе њемачки медији, запалио се један контејнер а ватра је потом захватила складиште величине 5.000 квадрата.

- Пожар још увијек није стављен под контролу - рекао је портпарол ватрогасне службе.

#BreakingNews: On July 4, a 5,000-square-meter warehouse in #DongXuanCenter, which is a #Vietnamese market in the eastern part of #Berlin, #Germany, caught fire. pic.twitter.com/Cr4m0Gk92H