Џенкинс потврдио повратак у Звезду (ФОТО)

- Пусти пса да лута и он ће пронаћи пут до своје куће! Идемоооо - написао је Џенкинс на свом профилу уз фотографију на којој је његов лик у дресу Звезде.

Џенкинс је претходно у два наврата играо у црвено-белом дресу, претходне двије сезоне провео је у Химкију.

Звезда је осим Џенкинса довела и Огњена Кузмића и Дерика Брауна, а раније је продужена сарадња са Билијем Бероном, Филипом Човићем, Боришом Симанићем, Бранком Лазићем, Мохамедом Фајеом и Стратосом Перпероглуом.

Let a Dog roam and he’ll find his way home ! Idemooooo @crvenazvezdakk

A post shared by Charles Jenkins (@thejenkinsguy22) on Jul 4, 2019 at 8:07am PDT