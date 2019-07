Путин захвалио папи на значајним разговорима (ВИДЕО)

- Хвала вам на времену које сте ми посветили. Била је то веома значајна и интересантна дискусија - рекао је Путин након разговора са папом.

У саопштењу из Ватикана наводи се да су разговори били усмјерени на ситуацију у Сирији, Украјини и Венецуели.

Папа је Путину поклонио потписану копију своје мировне поруке и велику гравуру из 18. вијек на којој је приказан Трг Светог Петра "како не би заборавио Рим".

Путин је папи поклонио копију филма руског режисера Андреја Кончаловског о ренесансном умјетнику Микеланђелу и велику православну икону Светих апостола Петра и Павла.

Ово ће бити трећа папина аудијенција за Путина, послије састанака 2013. и 2015. године.

Из Ватикана, руски лидер је отишао на састанак са италијанским предсједником Серђом Матарелом, а потом ће услиједити разговори са премијером Ђузепом Контеом.

Italy: Putin meets President Mattarella in Rome.

Russian President Vladimir Putin and his Italian counterpart Sergio Mattarella met at the Quirinal Palace in Rome on Thursday. pic.twitter.com/86b7TXQb7h