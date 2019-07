Вимблдон чека нову шампионку: Кербер елиминисана у другом колу (ВИДЕО)

Кербер је убједљиво добила први сет, послије брејкова у прва четири гема, она је освојила наредни на свој сервис, а потом дошла и до новог брејка, те је са 6:2 добила први сет. Слична ситуација виђена је и у другом сету, али је као побједница изашла Дејвис. Њемица је у одлучујућем сету играла врло лоше, успјела је да добије само први гем на свој сервис, да би у осталим тријумфовала Дејвис.

У наредном, трећем колу, Лорин Дејвис састаће се са Карлом Суарес Наваро.

The defending #Wimbledon champion is out!



World No.95 and lucky loser Lauren Davis beats Angelique Kerber coming from a set down to win 2-6 6-2 6-1



Upset of The Championships? pic.twitter.com/Qf9c26a54I