Серена се поштено намучила против 18-годишњакиње (ВИДЕО)

Вилијамс је до побједе дошла теже од очекиваног, послије три сета и једног часа и 36 минута борбе – 2:6, 6:2, 6:4.

Први сет обиљежен је грешкама Американке, која их је направила чак 11, наспрам само двије противнице.

Некада најбоља тенисерка свијета је у другом сету подигла ниво игре и смањила број грешака, а повећала број винера, те изједначила на 1-1.

Јуван се добро држала у одлучујућем дијелу игре, све до 2:2, када је дошло до два узастопна брејка Американке. 18-годишњакиња је успјела да врати један брејк, али не и да се врати у меч.

У трећем колу Серена ће играти против Њемице Јулије Гергес, која је са 2-0 (6:1, 6:4) савладала Варвару Флинк.

Побједе су оствариле Белинда Бенчић против Каје Канепи (6:3, 6:1), Магда Линет против Аманде Анисимове (6:4, 7:5), Џо Конта против Катерине Синиакове (6:3, 6:4)