Вимблдон: Надалу трилер против Кирјоса!

Други тенисер свијета у наредној фази такмичења играће против Жо-Вилфред Цонге, који је био бољи од Рикардаса Беранкиса.

Меч који су сви дуго очекивали потпуно је оправдао очекивања. Спектакуларни поени, тензија, међусобне провокације, свађе са судијом – овај меч је све то понудио.

Сви су сагласни да је овај дуел по интензитету и квалитету игре заслужио много више од другог кола, међутим не заслужује Кирјос због пласмана на АТП листи.

Аустралијанац је лоше ушао у меч и Надал је одмах направио брејк. Шпански тенисер није попуштао до краја сета, а Кирјоса је посебно нервирало понашање Рафе.

Други тенисер свијета користио је и више од дозвољеног времена између поена, а судија Думусуа га није опомињао.

Кирјос је више пута замјерио Французу што га не санкционише.

Надал резултатом 6:3 добија први период игре, а тензија на терену је расла из гема у гем.

На старту другог сета видјели смо пресликану ситуацију с почетка дуела, с тим што су се замијениле улоге. Кирјос је направио брејк и брзо повео са 3-0.

Entertainment from start to finish...@RafaelNadal outlasts Nick Kyrgios 6-3, 3-6, 7-6(5), 7-6(3) to progress to the third round for the 10th time#Wimbledon pic.twitter.com/FWjNvD8acK