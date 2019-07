Гувернер Рија признао да је купио домаћинство Олимпијаде

Он је пред судом открио да је новац дао изасланицима Међународног олимпијског комитета – међу којима су били бивши украјински скакач са мотком Сергеј Бубка и бивши руски пливач Александар Попов.

Куповање гласова организовано је преко бившег предсједника Међународне атлетске Федерације /ИААФ/ Ламинеа Диака, рекао је Кабрал.

Он је навео да му је предсједник Бразилског олимпијског одбора Карлос Алберт Нузман открио спремност Диака да прими мито.

Кабрал, који је осуђен за више случајева корупције и прања новца, служи затворску казну од 2016. године, наводе агенције.

Он је потврдио да је, са Нузманом и бразилским тајкуном Артуром Цезаром Соарешом, купио гласове неколико чланова Међународног олимпијског одбора прије кључног састанка 2009.

Кабрал је нагласио да бивши бразилски предсједник Луиз Инацио Лула да Силва није био диретно уплетен, али да је знао за све.

Лула је претходнио навео да није имао никаквих сазнања о куповању гласова.

На гласању 2009. у Копенхагену, Рио је изабран за домаћина љетних игара 2016. у конкуренцији с Мадридом, Чикагом и Токијом, подсјећају агенције.

