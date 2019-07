У Севници израђена дрвена скулптура Меланије Трамп (ФОТО)

Амерички умјетник Бред Дауни унајмио је локалног занатлију Алеса Зупевца, који је моторном тестером изрезбарио скулптуру у деблу дрвета.

Резултат је дрвени приказ госпође Трамп обучене у плави капут, која гледа на ријеку Саву, са подигнутом руком ка небу.

Sculpture of Melania Trump in her Slovenian hometown. The life-sized statue depicts Trump in the blue outfit she wore to her husband's presidential inauguration in 2017 and shows her raising her left hand in a waving gesture. pic.twitter.com/myKRTh3FMK