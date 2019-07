САД: Поступци Техерана довешће до нових санкција

Он је на Твитеру написао да би државе требало да обнове дугогодишњи стандард по којем се не обогаћује нуклеарно програм Ирана.

- Иранске власти наоружане нуклеарним оружјем представљаће још већу пријетњу свијету - упозорио је Помпео.

Iran’s latest expansion of its nuclear program will lead to further isolation and sanctions. Nations should restore the longstanding standard of no enrichment for Iran’s nuclear program. Iran’s regime, armed with nuclear weapons, would pose an even greater danger to the world.