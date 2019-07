Риск боља од најбоље тенисерке свијета (ВИДЕО)

Бартијева у прва три меча на овогодишњем Вимблдону није изгубила сет, а мало шта је говорило да ће Риск направити сензацију и савладати прву тенисерку свијета.

Аустралијанка је први сет добила резултатом 6:3, али је Риск узвратила и у наредна два сета савладала шампионку Ролан Гароса (6:2, 6:3).

Вимблдонска "журка" је готова за Барти (игра ријечи, Barty-party), док ће Риск први пут у каријери играти четвртфинале једног гренд слема.

A first ever Grand Slam quarter-final awaits...



Alison Riske recovers from a set down for the third time this tournament - the latest coming against world No.1 Ash Barty #Wimbledon | @Riske4rewards pic.twitter.com/oLMTtqpTgF