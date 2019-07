Ђоковић у полуфиналу Вимблдона (ФОТО/ВИДЕО)

Најбољи тенисер свијета у борби за финале играће против бољег из сусрета Роберто Баутиста-Агут/Гвидо Пеља.

Ток меча:

16:05 Ђоковић први полуфиналиста Вимблдона 6:2

Will anyone be able to stop the defending champion?

@DjokerNole’s 70th win at #Wimbledon sees the Serbian reach his ninth semi-final at The Championships after beating David Goffin pic.twitter.com/qSIPNWUz6z — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2019

15:45... Ђоковић долази до бреја. 3:1 у трећем сету

15:41... Српски тенисер води са 2:1 у трећем сету

15:28... и 6:0 за одличног Ђоковића

Another set to the Serbian…



Winning 6-0, @DjokerNole requires just one more for a place in an eighth #Wimbledon semi-final in 10 years pic.twitter.com/Z05TdZ9B3K — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2019

15:23... Огромних 5:0 против индиспонираног Гофана, који ређа грешке.

15:16... Ђоковић води са 4:0

15:10... 3:0 води Ђоковић!

14:57... 6:4 – Ритерн бриљантан, други брејк заредом и сет за Новака!

14:51... 5:4 – Коначно лак гем за првог тенисера свијета. Одличан гем. Винер, сервис винер, па ас, за коначно један лак гем на сервису. Новак поново води.

14:47... 4:4 – Новак се враћа у сет! Било је 30:0 за Гофана, Новак је изгледао као да је пред капитулацијом, а онда је Гофан направио двије грешке заредом, вратио Новака у гем резултатски, али и психички. Српски тенисер није искористио прву брејк лопту, али је издржао код друге, добро напао и вратио брејк!

14:41... 3:4 – Брејк Гофана. Послије два одлична поена и 30:0, услиједила су два изузетно лоша од стране српског тенисера. Гофан је ухватио Новака на "кривој нози" и дошао до брејк лопте. Новак је одиграо још један доста лош поен и то је први брејк на мечу.

14:36... 3:3 – Новак први пут благо запријетио. Ријешио је да чешће напада у овом гему и то је уродило плодом, па је запријетио са 30:30. Гофан је асом дошао до гем лопте, а у наредном поену Новак је напао, имао поен у рукама, али лоше процијенио пасинг противника који је "слетио" право на линију...

14:31...3:2 – Ђоковића поново спасла дефанзива. Новак отвара гем бруталним, равним бекхенд винером, али Гофан не попушта, игра агресивно и поново пријети. Гофан је поново имао већ виђену брејк лопту, али је Новак нестварном дефанзивом из бекхенда успио да отежа волеј противнику довољно да овај погријеши. Асом долази до гема.

14:27... 2:2 – Белгијанац наставља да игра одлично. Поново одличан, миран гем на сервису за Гофана. Натјерао је Новака да направи неколико грешака и успио да поново изједначи.

14:22... 2:1 – Ђоковић спасио двије брејк лопте. Гофан напада и напада, те прави прву пријетњу на мечу.

На 30:30 Гофан је имао већ виђену брејк лопту, али је Новак феноменалном дефанзивом дошао до поена. Ипак, Гофан је наставио да игра одлично и дошао до лопте, али је Србин то спасио храбрим нападом. Новак је успио да спаси још једну брејк лопту и поново поведе.

14:16... 1:1 – Добар Гофан. Одличан почетак за Гофана, који лако долази до гема. Висок интензитет тениса на почетку.

14:12... 1:0 – Први ђус и први гем за Новака. Ђоковић гријеши на почетку меча, али има помоћ сервиса. Све до 40:30, када прави прву дуплу на мечу. Са нова два сервис винера Новак долази до првог гема у мечу.

14:06 - Новак први сервира

Гофан је у осмини финала савладао Шпанца Фернанда Вердаска.

Ђоковић се вратио на централни терен, након што је на "кецу" прије два дана савладао Француза Ига Имбера.

На Терену број у овом моменту играју Гвидо Пеља и Роберто Баутиста Агут, а послије њих Сем Квери и Рафаел Надал.

По завршетку меча Ђоковић-Гофан, наша Телевизија преносиће дуел између Роџера Федерера и Кеија Нишикорија.

Подсјећамо, у конкуренцији дама, јуче је Серена Вилијамс изборила полуфинале трећег Грен слем турнира сезоне.

Међу четири најбоље у женској конкуренцији пласирала се и румунска тенисерка Симона Халеп.

Вимблдон се игра за укупни наградни фонд од 38 милиона фунти.