Меркелова послије напада дрхтавице: Осјећам се добро (ВИДЕО)

- Осјећам се добро. Не треба да се бринете - изјавила је канцеларка на конференцији за медије.

Канцеларка је трећи пут у посљедње три недјеље имала напад дрхтавице током званичних догађаја, саопштила је раније телевизије Н-тв.

Меркелова је почела да се тресе док је посматрала почасну стражу постављену у част доласка премијера Финске.

German Chancellor Angela Merkel seen shaking at a public event for the third time in less than a month. https://t.co/m1VjxkLGTE pic.twitter.com/KiofXVi3Us