Надал "почистио" Кверија за полуфинале с Федерером! (ВИДЕО)

Други тенисер свијета одиграо је одличан меч и за пласман у полуфинале било му је потребно два сата и девет минута – 7:5, 6:2, 6.2.

Шпански тенисер у борби за финале играће против Роџера Федерера, што значи да нас очекује 40. тениски класик.

Надал води са 24:15 и припао му је последњи међусобни меч, који је одигран у полуфиналу овогодишњег Ролан Гароса.

