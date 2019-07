Њу Орлеанс се припрема за долазак олује (ВИДЕО)

Градска скупштина Њу Орлеанса је затворена, а бројне улице су поплављене због јаке кише.

Метеоролози наводе да ће олуја, највјероватније у суботу доћи до копна западно од Њу Орлеанса.

Гувернер Луизијане Џон Бел Едвардс припрема се да прогласи ванредну ситуацију због надолазеће олује.

Он је упозорио да је ниво ријеке Мисисипи већ висок због раније кише која је падала узводно.

WATCH: Residents of New Orleans found some unique ways to get around the city as streets flooded due to torrential rain on Wednesday morning. More than six inches fell in some neighborhoods over a couple of hours. There were also reports of a tornado and waterspouts. pic.twitter.com/W3wWdD8AVu