Грчки медији: Повријеђена 13-годишња дјевојчица из Србије (ФОТО/ВИДЕО)

У солунску болницу "Гениматас" примљено је петоро дјеце повријеђене у невремену, међу којима је и дјевојчица из Србије, а медији наводе да нико није у животној опасности.

Наводи се да су дјеца, узраста од 3,5 до 13 година, пребачена у болницу током ноћи из мјеста Флогита и Неа Плаја.

- Ту су четири дјевојчице и један дјечак који су повријеђени, али нису у опасности. Једно дијете имало је повреде главе због којих је била неопходна операција, хоспитализовано је и није у опасности. Ради се о дјеци чије су породице из Грчке и из иностранства, а боравили су ту као туристи. Једна од дјевојчица, која има 13 година, српска је држављанка, а остала дјеца су Грци - речено је у тој болници.

Конзулат Србије у Солуну обавијештен је да је једна српска држављанка повријеђена у невремену које је погодило грчко полуострво Халкидики, а за сада нема података да ли има жртава међу српским туристима.

Конзул Србије у Солуну Драгана Глишић изјавила је за Танјуг да је конзулат информацију о повријеђеној српској држављанки добио из болнице у Солуну.

- Мислимо да је у питању туристкиња која је љетовала у Ставросу, покушаћемо да сазнамо одакле је примљена у болницу и преко које агенције је љетовала - рекла је Глишићева.

Она је рекла да конзулат нема информација о шесторо лакше повријеђених српских турсита који су према тврдњи медија смјештени у болници у Неа Мудањи.

State of emergency declared in #Halkidiki after deadly storms and gale-force winds kill six people, injured dozens #Greece https://t.co/IQ7KVST0j2 pic.twitter.com/4ATQr0d4Ub

- Знамо да је тамо био највећи удар невремена, на потезу Неа Мудања-Неа Каликратија-Неа Плогита-Неа Плаја. И Касандра, такозвани "први прст" на Халкидикију је погођен, односно мјесто Неа Потидеа, погођен је и "други прст" Ситонија - Неос Мармарас и Никити, гдје је невријеме било мањег интензитета, али је ипак био затворен пут који је у међувремену поново отворен за саобраћај - навела је Глишићева.

Рекла је да је на Халкидикију уведено ванредно стање које ће трајати до вечерас.

Она је навела да нико од српских туриста није за сада контактирао конзулат.

- То што се нико није јављао не значи ништа, пошто знамо да су интернет и телефонске везе у прекиду - рекла је Глишићева.

Навела је да је невријеме мањих размјера погодило и Солун, гдје су у прекиду биле интернет везе, али да је сада у том граду сунчано.

Она је рекла такође да се за вечерас најављује нови талас невремена блажег интензитета у том дијелу Грчке.

- Грчки ватрогасци, војска и служба цивилне заштите су на терену, у Неа Мудањи је нови министар цивилне заштите Михалис Хрисохоидис - навела је Глишићева.

У снажном невремену на Халкидикију најмање шест особа, међу којима двоје дјеце, је погинуло а више од 100 повријеђено.

Према првим информацијама полиције, погинуло је двоје старијих туриста из Чешке, жена и осмогодишњи дјечак из Румуније, мушкарац и дјечак из Русије.

Scenes of devastation this morning after a powerful storm hit the coast of #halkidiki. Images captured in #Nea_Kallikratia.. pic.twitter.com/SD2LJ7YtM4