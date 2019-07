Призори "библијских разарања" на Халкидикију (ФОТО/ВИДЕО)

Према првим информацијама полиције, погинуло је двоје старијих туриста из Чешке, жена и осмогодишњи дјечак из Румуније, мушкарац и дјечак из Русије.

Караламбос Стериадис, директор цивилне заштите у сјеверној Грчкој, описао је да је ријеч о "феномену без преседана", преноси Би-Би-Си.

На терену је више од 100 спасилаца, а како преносе грчки портали, један рибар је нестао у мјесту Неа Каликратија.

Лист Та Неа наводи да су послије разорног невремена видљиви призори "библијских разарања".

State of emergency declared in #Halkidiki after deadly storms and gale-force winds kill six people, injured dozens #Greece https://t.co/IQ7KVST0j2 pic.twitter.com/4ATQr0d4Ub

Без струје су Касандра и Ситонија, а саобраћај је отежан због дрвећа које је пало нацесту. У прекиду су телефонске и интернет везе, преносе грчки портали.

Током ноћи ватрогасци су примили више од 600 позива за помоћ који су се односили на спасавање, испумпавање воде и уклањање оборених стабала.

- Први пут у 25-годишњој каријери доживио сам овако нешто - рекао је Атансиос Калцас, директор здравственог центра Неа Мудања гдје су смјештени повријеђени.

- Било је нагло, тако изненада - додао је он. Вјетар је дувао 110 километара на час.

Један очевидац рекао је за телевизију ЕРТ да је олуја трајалала само 20 минута. Снимци показују посљедице разорне олује.

Плажа у мјесту Неа Плаја изгледа као да је бомбардована, а околни локали су претрпјели значајну штету, наводи Грик рипортер.

Scenes of devastation this morning after a powerful storm hit the coast of #halkidiki. Images captured in #Nea_Kallikratia.. pic.twitter.com/SD2LJ7YtM4