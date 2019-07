Серена Вилијамс у 11. финалу Вимблдона! (ВИДЕО)

Американка ће у великом финалу играти против Симоне Халеп, која је раније у току дана савладала Елину Свитолину.

Вилијамс је одиграла веома добар меч и за пласман у финале било јој је потребно свега 59 минута.

Освајачица 23. Гренд слема играће у 11. полуфиналу на теренима Ол Ингланд клаба.

Серена је потпуно доминирала, Штрицова се у другом сету пожалила и на повреду, па се тако ни у једном тренутку није постављало питање побједника.

Велико финале на програму је у суботу.

One step away from an eighth #Wimbledon singles title...@serenawilliams defeats Barbora Strycova 6-1, 6-2 in 59 minutes on Centre Court pic.twitter.com/PzZzr8qi9M